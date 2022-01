Premier League Darts ondergaat ‘meest radicale verandering in de geschiedenis’

EK kunstschaatsen Olympiër Lindsay van Zundert 'valt’ buiten de finale van het EK: ‘Het was er vandaag gewoon niet’

Lindsay van Zundert is er niet in geslaagd de finale te halen van het EK kunstrijden. De 16-jarige Etten-Leurse struikelde in Tallinn tijdens haar korte kür over haar drievoudige sprongen. Bij de laatste (een Rietberger) viel ze zelf. Mede daardoor bleef de score steken op 48.92 punten. Dat was ruim vier punten en drie plekken te kort om in de vereiste top-24 te eindigen.

13 januari