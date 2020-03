Premier League afwerken in isolatie: ‘Ambitieus, maar niet onmogelijk’

Door Lars Omloo



Coronacrisis of niet, als het even kan willen de Engelse clubs de competitie toch uitspelen. Volgens de krant The Independent ligt het voorstel op tafel om in juni en juli de resterende 92 wedstrijden zonder publiek te spelen, in een beperkt aantal stadions in Londen en in het midden van Engeland. De spelers zouden dan allemaal enkele weken in aparte hotels moeten verblijven, evenals bijvoorbeeld scheidsrechters en tv-producenten. Ze zouden allemaal regelmatig getest worden, zo meldde de krant vandaag.