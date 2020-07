Precies 14 jaar geleden: hoe een kopstoot de carrière van Zidane tien minuten eerder beëindigde

Het WK 2006 was in veel opzichten een bijzonder WK, zoals in de video bovenaan dit artikel te zien is. De Braziliaanse Ronaldo kroonde zich tot all-time topscorer van het wereldkampioenschap voetbal (in 2014 werd hij ingehaald door Miroslav Klose), de Kroaat Josip Simunic kreeg liefst drie gele kaarten voordat hij door scheidsrechter Graham Poll het veld af werd gestuurd en Nederland en Portugal kregen een recordaantal kaarten in de Slag van Nürnberg. Scheidsrechter Valentin Ivanov trok liefst twintig kaarten, waarvan vier rode.