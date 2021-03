Prandelli stapt op bij Fiorentina: ‘Deze wereld is niet langer iets voor mij’

,,Dit is de tweede keer dat ik Fiorentina verlaat,” schrijft de 63-jarige Prandelli. ,,De eerste keer was dat op aandringen van anderen, deze keer is het mijn beslissing. Ik kwam hier om 100 procent te geven, maar toen ik het gevoel kreeg dat dit niet langer mogelijk was, besloot ik dat het voor iedereen beter is dat ik een stap terug doe. Ik heb nergens spijt van, maar waarschijnlijk is deze wereld waarvan ik heel mijn leven deel heb uit gemaakt, niet langer iets voor mij. Ik herken mezelf er niet meer in.”