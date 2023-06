Prachtig weerzien in Japan: Xavi en Andrés Iniesta vallen elkaar voorafgaand aan oefenduel in de armen

met videoSamen wonnen de Spaanse titels, Champions Leagues, het WK en domineerden ze jarenlang het middenveld. Xavi en Andrés Iniesta kwamen elkaar vandaag weer eens tegen in Japan, waar FC Barcelona-coach Xavi het in een oefenduel opneemt tegen het Vissel Kobe van Iniesta.

Vlak voor de aftrap in het Japan National Stadium liepen de twee Spaanse middenvelders elkaar tegen het lijf. Xavi en Iniesta knuffelden elkaar zichtbaar geëmotioneerd. Jarenlang speelde het duo samen bij FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. De 43-jarige Xavi vertrok in 2015 uit Camp Nou, drie jaar later koos de 39-jarige Iniesta voor een overstap naar Japan. Daar is hij als grootverdiener bezig aan zijn vijfde seizoen.

Bekijk hier de beelden:

Xavi speelde liefst 767 wedstrijden voor FC Barcelona en moet op de ranglijst met meeste duels voor de topclub alleen Lionel Messi (778) voor zich dulden. Iniesta droeg 674 keer het shirt van de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Samen wonnen Xavi en Iniesta in Barcelona zeven landstitels, drie Spaanse bekers en vier keer de Champions League. In 2010 versloegen de middenvelders het Nederlands elftal in de WK-finale. Iniesta maakte in de verlenging het winnende doelpunt.

Het oefenduel tussen Vissel Kobe en FC Barcelona moet de naamsbekendheid van laatstgenoemde club in Azië vergroten. Barça ontvangt volgens Spaanse media drie miljoen euro voor de trip. Frenkie de Jong heeft een basisplaats in het duel dat om 13.30 uur Nederlandse tijd is begonnen. Barça zocht de kleedkamer in Japan op met een 0-2 voorsprong. Franck Kessié en Eric Garcia waren trefzeker.

