Prachtig gebaar: geblesseerd toptalent Liverpool geeft in ziekenhuis shirt weg aan andere pechvogel

VideoEen prachtig gebaar van Harvey Elliott. De 18-jarige aanvaller van Liverpool heeft vanavond in de uitwedstrijd bij Leeds United (0-3) zelf zeer waarschijnlijk zijn been gebroken na een tackle van de Nederlandse verdediger Pascal Struijk , maar eenmaal in het ziekenhuis gaf het Engelse toptalent zijn wedstrijdshirt en schoen weg aan een jongen die bij zijn wedstrijdje zijn arm had gebroken.

Op Twitter verscheen vanavond een screenshot van een WhatsApp-bericht, waarin de moeder vol trots en ongeloof vertelt wat ze zojuist heeft gezien. ,,Mijn zoon brak vanmiddag zijn arm bij zijn wedstrijd en ligt in het ziekenhuis. Wie komt er plots in het bed naast hem? Harvey Elliott en zijn familie. Hij gaf hem zijn wedstrijdshirt en zijn schoen. Mijn zoon is direct weer helemaal opgevrolijkt,” zo valt er te lezen.

Liverpool nam Elliott twee jaar geleden voor 1,7 miljoen euro over van Fulham, waar hij slechts 16 jaar en 1 maand oud was bij zijn debuut in de Premier League en daarmee de jongste speler in de geschiedenis van de Engelse competitie.



Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Blackburn Rovers, maar vandaag was hij voor de derde wedstrijd op rij basisspeler bij Liverpool. Nu zal hij waarschijnlijk enkele maanden uit de roulatie zijn als er daadwerkelijk sprake is van een breuk.

Leeds United-verdediger Struijk schrok net als alle Liverpool-spelers van de schade bij Elliott, maar de voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Ajax gaf bij scheidsrechter Craig Pawson wel aan dat hij het niet eens was met de rode kaart.

Die kreeg hij zo’n drie minuten na de vermeende overtreding voorgeschoteld nadat de VAR de beelden had bekeken, maar veel mensen in Engeland zeggen dat Struijk alleen rood kreeg vanwege de ongelukkige blessure van Elliot. Liverpool-captain Virgil van Dijk toonde begrip voor de reactie van Struijk, die vervolgens teleurgesteld richting de kleedkamer ging.

Nog tijdens de wedstrijd plaatste Elliott al een selfie op zijn Instagram vanuit de ambulance op weg naar het ziekenhuis. ,,Bedankt voor alle berichten. De route naar herstel is begonnen”, schreef hij daarbij, waarmee de kans groot lijkt dat zijn been inderdaad gebroken is. In het ziekenhuis gaf Elliott zijn wedstrijdshirt en voetbalschoenen aan een jongen die in het bed naast hem lag, nadat de jongen zijn arm had gebroken tijdens zijn wedstrijd.

