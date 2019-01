Pover Real ondanks nederlaag naar kwartfinale in Copa del Rey

De Deen Martin Braithwaite opende na een half uur de score voor Leganés. De gedreven thuisclub kreeg daarna voldoende kansen op de tweede treffer, maar die bleef Real Madrid met het nodige geluk bespaard. Nieuwkomer Brahim Diaz tikte als invaller de bal namens de bezoekers in de laatste minuut nog op de paal.



Sevilla ging eveneens met een nederlaag naar de laatste acht. De return voor eigen publiek tegen Athletic Bilbao eindigde in 0-1 De uitwedstrijd had de nummer drie van La Liga met 3-1 gewonnen. Quincy Promes speelde bij de thuisploeg de gehele wedstrijd.



FC Girona schakelde eerder op de avond Atletico Madrid verrassend uit. De spectaculaire return eindigde in 3-3. Dat was voor het bezoekende FC Girona voldoende na de 1-1 vorige week in eigen huis.