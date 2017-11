Poule des doods met Brazilië, Spanje, Zweden en Marokko?

Potindeling lotingNu alle 32 deelnemers aan het WK 2018 bekend zijn, zijn ook de vier potten bekend voor de loting. Een echte 'poule des doods' zal er in Rusland niet zijn, maar de toplanden uit Pot 1 zullen liever geen Engeland of Spanje willen treffen in de poulefase. De loting voor het WK is op vrijdag 1 december (vanaf 18.00 uur) in het Kremlin in Moskou.