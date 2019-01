Pouille dankzij Mauresmo dicht bij finaleplaats Australian Open

NK allround en sprint ‘Al ontbreekt Sven, een overwin­ning heeft glans’

13:06 Een nationale titel winnen terwijl de grootste favoriet ontbreekt, aankomend weekeinde bij het NK allround en sprint in Heerenveen is dat het geval. Bij toppers als Sven Kramer, Ireen Wüst en Kjeld Nuis past een vierkamp niet in hun voorbereiding op de WK. ,,Maar ook al weet je dat Sven er niet is, zo’n overwinning heeft nog steeds glans”, zegt voormalig schaatser en tweevoudig nationaal kampioen Wouter olde Heuvel.