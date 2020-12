Positieve coronatest houdt Vormer aan de kant bij Club Brugge

Samenvatting Hamilton op tweede startrij: ‘Nog niet honderd procent fit, maar dat staat me niet in de weg’

16:33 Na een week afwezigheid keerde Lewis Hamilton niet meteen terug op zijn troon. In de kwalificatie in Abu Dhabi moest hij Max Verstappen en Valtteri Bottas voor laten gaan. ,,Ik heb er wel eens beter voorgestaan,” bekende Hamilton. ,,Maar Max was vandaag gewoon de beste.‘’