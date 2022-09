Portugal en Cristiano Ronaldo treuren: Spanje meldt zich na late goal bij Oranje in Final Four

Met videoOranje, Kroatië en Italië krijgen gezelschap van Spanje bij de Final Four van de Nations League. Door een late goal van Álvaro Morata wonnen de Spanjaarden met 0-1 van Portugal in Braga.

Portugal had aan een gelijkspel voldoende om Spanje achter zich te houden in de groep en ging met Cristiano Ronaldo in de basis op jacht naar minimaal dat gelijkspel. De supporters in Braga werden niet getrakteerd op een enorm spektakelstuk. Spanje had voornamelijk de bal terwijl Portugal loerde op de counter.

Na een doelpuntloze eerste helft veranderde in de tweede helft weinig aan het spelbeeld. Spanje drukte Portugal terug op eigen helft, maar tot enorme kansen kwamen de Spanjaarden ook weer niet tegen de stugge Portugezen. Tót de 88ste minuut.

Dani Carvajal slingerde de bal voor het doel en vond daar het hoofd van Nico Williams. De jongeling van Athletic Club knikte de bal terug voor het doel en daar hoefde Álvaro Morata de bal alleen nog maar binnen te schuiven: 0-1. Ronaldo en consorten zetten daarna nog flink aan om een gelijkmaker te forceren, maar dat lukte niet meer. Spanje gaat naar de Final Four. In dezelfde groep degradeerde Tsjechië naar Divisie B, na een 2-1 nederlaag tegen Zwitserland.

Divisie B

Israël en Bosnië-Herzegovina waren al gepromoveerd naar Divisie A in de Nations League en vanavond meldden ook Schotland en Servië zich in de hoogste divisie. Schotland verdedigde in Groep 1 een voorsprong van twee punten op Oekraïne en het 0-0 gelijkspel in Krakau was daardoor voldoende voor de Schotten. In die groep degradeerde Armenië, dat in en tegen Ierland met 3-2 verloor en de wedstrijd met negen man eindigde na twee rode kaarten.

Het Servië van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic won met 0-2 van het Noorwegen van Erling Haaland en daarmee wipten de Serviërs over de Noren heen in Groep 4. Juventus-spits Dusan Vlahovic en Fulham-spits Aleksandr Mitrovic maakten de goals. Bij Noorwegen vielen Feyenoord-verdedigers Marcus Pedersen en Fredrik Bjørkan in. Zweden en Slovenië speelden met 1-1 gelijk waardoor Zweden nu naar Divisie C is gedegradeerd. De goal van Slovenië, gemaakt door Benjamin Sesko, was overigens wel om door een ringetje te halen. Check de Marco van Basten-achtige goal hieronder.

Check hieronder alle uitslagen en standen in de groepen van de Nations League.

