Porto slaat aanval Braga af

Grand Slam of Darts IJzerster­ke Van Gerwen wint van oude bekende, 'Barney’ en Harms pijnlijk onderuit

23:37 De drie Nederlandse deelnemers op de Grand Slam of Darts kwamen vanavond in actie voor hun eerste partij in de groepsfase. Michael van Gerwen, de winnaar van de laatste drie edities, won overtuigend van een oude bekende, terwijl Raymond van Barneveld en Wesley Harms tegen een pijnlijke nederlaag aanliepen.