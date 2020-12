Porto maakt zich op voor volgende ronde na gelijkspel tegen geplaatst Manchester City

La Liga hoopt in januari weer publiek toe te kunnen laten: ‘Voetbal heeft fans nodig’

18:46 Het Spaanse voetbal hoopt en verwacht in januari weer fans in de stadions te kunnen ontvangen. Dat zegt Javier Tebas, de voorzitter van de hoogste professionele afdeling La Liga. ,,We beginnen met een beperkt aantal en dat gaan we verder uitbouwen.”