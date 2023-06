Poolse arbiter fluit ‘gewoon’ CL-finale na spijt over deelname aan evenement extreemrechtse beweging

Die verklaring volgde niet veel later. ,,We hebben we een verklaring ontvangen van de heer Marciniak waarin hij zijn oprechte excuses betuigt en opheldering geeft over zijn betrokkenheid bij het evenement", aldus de UEFA, die heeft besloten de verklaring van de Poolse arbiter te delen en hem 'gewoon’ de Champions League-finale te laten fluiten.

Verklaring Poolse arbiter

,,Na reflectie en verder onderzoek is het duidelijk geworden dat ik ernstig misleid was en me totaal niet bewust was van de ware aard van deze gebeurtenis. Ik wist niet dat deze verband hield met een Poolse extreemrechtse beweging. Als ik hiervan op de hoogte was geweest, zou ik de uitnodiging direct hebben afgewezen. Het is belangrijk om te begrijpen dat de waarden die door deze beweging worden gepromoot volledig in strijd zijn met mijn persoonlijke overtuigingen en de principes die ik in mijn leven probeer te handhaven. Ik zal voortaan waakzamer zijn op dit soort situaties en bied mijn oprechte excuses aan.”