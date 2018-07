Poll: WK-finale, kasseienrit in Tour of tóch de finale op Wimbledon?

De eerste mogelijkheid is de WK-finale. Stunt de verrassing van het toernooi Kroatië met de wereldtitel, of doet Frankrijk wat het aan zijn stand verplicht is? Om 17.00 uur wordt er afgetrapt in Moskou.



De tweede optie is de negende etappe van de Tour de France. De organisatie heeft een prachtig parcours uitgetekend wat erg doet denken aan Parijs - Roubaix. Liefst 21,7 kilometer aan kasseien moeten de renners trotseren in de rit naar Roubaix. Niki Terpstra won de klassieker in 2014 en ook vandaag is hij een van de grote favorieten. Volgens het tijdschema zijn de renners nog voor de start van de WK-finale binnen, maar je weet het nooit.



En dan is er nog de Wimbledon-finale. Kevin Anderson staat na regelrechte thrillers tegen Roger Federer en John Isner in zijn tweede Grand Slam-finale. Novak Djokovic heeft hier meer ervaring mee, hij was al drie keer de beste in Londen. Het belooft een mooi gevecht te worden, wanneer beide spelers om 15.00 uur het heilige gras van Centre Court betreden.