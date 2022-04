Poll: Wie wint dit seizoen de Champions League?

Indrukwek­ken­de Primoz Roglic de snelste in venijnige tijdrit Ronde van Baskenland

Primoz Roglic is overtuigend begonnen aan de Ronde van Baskenland. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma was duidelijk de snelste in de openingstijdrit van 7,5 kilometer. Roglic dook in Hondarribia 5 seconden onder de tijd van de Belg Remco Evenepoel, die als tweede eindigde. Rémi Cavagna uit Frankrijk werd derde op 16 tellen van de winnaar.

