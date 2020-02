Poll | Wie wint dit seizoen de Champions League?

De finale van de Champions League is dit jaar op zaterdag 30 mei in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul. Liverpool won hier in 2005 al de Champions League na de historische finale tegen AC Milan. Het team van Jürgen Klopp is dit seizoen de titelverdediger, maar zijn ze ook de grote favoriet? Morgenavond keert Liverpool al terug naar het Wanda Metropolitano, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum op 1 juni nog de Champions League wonnen.