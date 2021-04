Poll | Wie wint de Champions League?

De heenduels in de kwartfinales van de Champions League zijn gespeeld. Volgende week dinsdag en woensdag zijn de returns al. Welke club is voor jou de favoriet voor de eindzege in Istanbul op zaterdag 29 mei?

Er is al geloot voor de halve finales. De winnaar van Bayern München/Paris Saint-Germain neemt het in de halve eindstrijd op tegen Manchester City of Borussia Dortmund. De andere halve finale lijkt Real Madrid tegen Chelsea te gaan worden, maar Liverpool en FC Porto zullen er volgende week alles aan doen om dat te voorkomen. Bekijk hieronder nog de samenvattingen van de vier heenduels in de kwartfinales.

Manchester City - Borussia Dortmund 2-1

Manchester City won de heenwedstrijd met 2-1 door een late goal van Phil Foden, maar Borussia Dortmund weet dat het aan een 1-0 overwinning genoeg heeft om door te gaan naar de halve finales. Kan Erling Haaland in de return weer schitteren voor de nummer vijf van de Bundesliga? De Noorse spits scoorde al vijf duels op rij niet, maar aan die reeks zal ongetwijfeld snel een einde komen.

Real Madrid - Liverpool 3-1

Real Madrid is met een 3-1 zege in de heenwedstrijd hard op weg naar de halve finales, maar de Spaanse topclub wacht zaterdagavond (21.00 uur) eerst nog de Clásico tegen FC Barcelona. Daarna kan de focus pas op het bezoek aan Anfield, waar Liverpool de steun van het publiek enorm zal missen op een avond waarin het The Kop heel goed had kunnen gebruiken.

Bayern München - Paris Saint-Germain 2-3

De kwartfinale die het meeste spektakel opleverde tot nu toe. De strijd tussen de finalisten van vorig seizoen leverde het vuurwerk op wat er iedereen er van hoopte. Dankzij drie assists van Neymar en Kylian Mbappé won Paris Saint-Germain met 2-3 in de sneeuw in Duitsland, waardoor Bayern München een loodzware klus wacht volgende week dinsdag in het Parc des Princes in Parijs.

FC Porto - Chelsea 0-2

Chelsea won de heenwedstrijd met 0-2 door goals van Mason Mount en Ben Chilwell. De return is volgende week dinsdag ook in Sevilla. FC Porto kan zich dan ook plaatsen met een 3-1 of 4-2 zege, want uitdoelpunten tellen wel ‘gewoon’ dubbel.

