Poll | Is de keuze van Verstappen om bij Red Bull te blijven verstandig?

Brabec grijpt de macht in Dakar Rally bij motoren

13:23 De Amerikaan Ricky Brabec heeft in de Dakar Rally de macht gegrepen bij de motoren. Hij zegevierde in de derde etappe, een klassementsproef van 427 kilometer door de woestijn van Saudi-Arabië, met bijna 10 minuten voorsprong op de Chileen José Ignacio Cornejo, die als tweede aankwam in het bivak in Neom. De Spanjaard Joan Barreda finishte als derde op 13 minuten.