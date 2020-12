Poll | Een gokje op Van Gerwen of misschien toch een outsider?

Feyenoord wellicht mét Berghuis tegen Vitesse: liesblessu­re valt mee

14 december De medische staf van Feyenoord heeft goede hoop dat Steven Berghuis zondag in de kraker tegen Vitesse gewoon inzetbaar is. De aanvoerder van Feyenoord viel zondag in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV in de slotfase uit met een liesblessure. Onderzoek maandag wees uit dat de topscorer van de eredivisie geen ernstige kwetsuur heeft opgelopen.