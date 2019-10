Politie Wales zoekt makers ‘vliegtuigtickets’ voor verongelukte Sala

hockey Et­ten-Leur wint hockeytop­per van Schiedam, Zwart-Wit stijgt naar tweede plaats in Overgangs­klas­se

22:54 Koploper waren de hockeyers van Etten-Leur al, met de knappe zege in en tegen Schiedam erbij zijn ze in de eerste klasse B nu ook de ploeg met de minste verliespunten, slechts twee. De Etten-Leurse vrouwen boekten eveneens winst, de derde alweer op een rij. De mannen van Tempo pakten na lange tijd ook weer drie punten en lopen hiermee wat weg van de onderste plaatsen in hun klasse. De mannen van hockeyclub Zwart-Wit hebben met een 1-3 overwinning bij Upward goede zaken gedaan. In de overgangsklasse A stijgt de ploeg naar de tweede plaats.