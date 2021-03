Politie valt binnen bij FC Barcelona: ex-voorzitter Bartomeu en algemeen directeur opgepakt

‘Barçagate’ barstte in februari 2020 los. Toen werd bekend dat Bartomeu een pr-bedrijf (‘I3 Ventures’) had ingehuurd om zijn eigen naam te zuiveren.

Er zou toen een campagne gestart zijn om Bartomeu positief in het nieuws te brengen én om enkele kritische partijen in een negatief daglicht te stellen. Zo zouden onder anderen Lionel Messi, Pep Guardiola, Gerard Piqué en zelfs Carles Puigdemont - de voormalige president van Catalonië die sinds 2017 in ballingschap in België leeft - zijn aangevallen op sociale media. Prijskaartje van heel die campagne: 1 miljoen euro.