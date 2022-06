Politie Parijs door het stof voor gebruik traangas bij Champions League-finale

Lallement zei dat het hem spijt dat hij het gebruik van traangas heeft toegestaan, maar beweerde dat er ‘geen andere manier’ was om de druk rondom de toegangspoorten van het Stade de France te verlichten. „Ik ben me ervan bewust dat ook mensen met goede bedoelingen door het gas zijn geraakt. Het spijt me echt, maar ik zeg het nog een keer: er was geen andere manier.”

De politiechef was in zijn geheel niet te spreken over de beveiliging rondom de Champions League-finale. „Het is een mislukking omdat er mensen werden geduwd en aangevallen. Het is een mislukking omdat de reputatie van ons land werd ondermijnd.”