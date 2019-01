Politie beslist morgen over verder zoeken naar vermiste Sala

KNVB verplicht clubs uit te wijken naar kunstgras bij afgelas­ting

13:56 De eerste voetbalelftallen (mannen) die in de eerste klasse of lager spelen zijn vanaf 25 januari verplicht uit te wijken naar kunstgras bij een incidentele afgelasting van het hoofdveld (natuurgras). Dit logischerwijs als het kunstgras wel bespeelbaar is. De KNVB heeft de maatregel in deze winterse periode genomen.