Polesitter Verstappen geniet van oranjeleger: ‘Een geweldig gezicht’

,,Ik was niet heel blij na Q3", kon Verstappen enige irritatie niet verkroppen na afloop. Zijn team had besloten de beslissende run als allereerste aan te vangen, een beslissing die hem niet goed beviel. ,,Ik ging naar buiten en realiseerde me dat ik de eerste was. Je moet door, maar je verliest wel tijd op de rechte stukken.” Daardoor verbeterde Verstappen zich niet meer, maar de concurrentie beet zich vervolgens dan toch stuk op de tijd die hij had staan.