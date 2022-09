Polen rekent erop dat doelman Wojciech Szczesny tijdig fit is voor Oranje

Hoewel doelman Wojciech Szczesny momenteel geblesseerd is, maakt hij wel deel uit van de Poolse selectie voor het duel met het Nederlands elftal in de Nations League. Bondscoach Czeslaw Michniewicz hoopt dat zijn nummer 1 op tijd hersteld is. Szczesny (32) liep eind vorige maand een voetblessure op en staat sindsdien aan de kant.