Polen groepshoofd dankzij slimme truc

Polen in pot 1 voor het WK voetbal in Rusland en erkende toplanden als Engeland en Spanje in pot 2, het is opmerkelijk en het komt vooral door de slimme Polen, zo onderzocht het Duitse Kicker.

De FIFA-ranking wordt door vrijwel geen enkele fan zeer serieus genomen, maar de lijst bepaalt wel welk land in welke pot komt bij een loting. Polen kwalificeerde zich niet voor het WK van 2014, maar is nu wel groepshoofd in Rusland dankzij een zesde plaats in de ranking. In 2013 stond het land nog 76ste en toen werd er besloten om geen vriendschappelijke interlands meer te spelen.

Uiteraard kwalificeerde Polen zich op sterke wijze (25 punten uit 10 wedstrijden), maar sinds 15 november 2016 en 9 november 2017, speelde het land geen oefeninterlands meer. De logica daarachter is namelijk dat een score op de wereldranglijst het gevolg is van een puntengemiddelde. Elk duel krijgt in de ranglijst een gewicht mee. Zo telt een kwalificatiewedstrijd 2,5 keer mee en een oefeninterland slechts 1 keer. Wedstrijden tegen kleine landen of juist een oefeninterland verliezen kan er voor zorgen dat je gemiddelde puntenaantal naar beneden gaat en je dus zakt op de ranglijst. Daartegenover staat het Poolse idee: enkel wedstrijden die zwaar meetellen en geen 'negatieve' oefeninterlands. Spanje bijvoorbeeld speelde zeven oefeninterlands en is in pot 2 terecht gekomen. Engeland oefende tegen gerenommeerde toplanden en valt ook buiten de boot.