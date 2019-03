Polen dankzij late goals van Lewandowski en Glik voorbij Letland

Van Gerwen wint European Darts Open na ninedarter in halve finale

23:46 Michael van Gerwen heeft zondagavond in Leverkusen de European Darts Open op zijn naam gebracht. De Vlijmenaar, die in de halve eindstrijd opzien baarde door een ninedarter te gooien, was in een spannende finale te sterk voor Rob Cross (8-6).