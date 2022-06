Polen boekt benauwde zege op Wales in Nations League-groep van Oranje

Column Sjoerd Mossou | Meerder­heid van voetbal­fans moet nú opstaan: Hills­borough bewees dat het helpt

Columnist Sjoerd Mossou over de chaos bij de Champions League-finale. ‘Je hoeft maar een televisie aan te zetten, of je ziet chaos in de stadions, van Den Haag tot Saint-Etienne en van Liverpool tot Nice.’

10:10