‘Pogback’ in Turijn, McGregor rookt joint met Tyson

hup nac Kees Kuijs is een NAC'er als ieder ander

11:00 BREDA - Bescheiden onderging 'Legend of the Match' Kees Kuijs zijn heldenverering, zaterdagavond in het Rat Verlegh Stadion. ,,Legende. En ik werd een groot NAC'er genoemd; het zij zo", klinkt het. ,,Ik heb een geweldige avond gehad, een feest om met mijn kleindochters op dat veld te staan.”