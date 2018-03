'Pogba zal niet gelukkig zijn bij ManUnited'

Coach José Mourinho liet hem in de laatste twee duels zelfs buiten zijn basisteam. ,,Paul zal momenteel niet gelukkig zijn bij zijn club'', liet Deschamps weten. Hij is met de Franse selectie, inclusief Pogba, in voorbereiding op de komende twee oefeninterlands tegen Colombia (vrijdag) en WK-gastland Rusland (volgende week maandag).

,,Ik weet niet waarom en hoe hij in deze situatie is beland, maar daar zal ik met hem over gaan praten'', vervolgde Deschamps. ,,Zoiets kan een speler een keer overkomen in zijn loopbaan. Nu is Paul aan de beurt. Hij zal het niet leuk vinden wat hij nu doormaakt.''