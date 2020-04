Pogba reageert op kritische analytici: Ik denk dat ze me missen

De Franse middenvelder kwam dit seizoen nog nauwelijks in actie vanwege verschillende blessures. ,,Ik denk dat ze me missen", zegt hij op een podcast van United over de kritiek die hij op televisie krijgt. ,,Ik luister niet naar ze. Als je iets van voetbal weet, dan heb je geen mening van iemand anders nodig.”

Oud-aanvoerder Graeme Souness is een van de analisten die op z'n zachtst gezegd geen fan van de Franse middenvelder is. Hij noemt hem lui en egoïstisch. Pogba zegt de drievoudig winnaar van de Europa Cup 1 niet als voetballer te kennen. ,,Ik ken zijn gezicht, maar had nog nooit van hem gehoord.”



Souness moest lachen om de uitspraken van Pogba. ,,Ik zou zeggen, leg je prijzen op tafel", reageerde hij op de middenvelder die met Frankrijk wereldkampioen werd. ,,Dan heb ik een grote tafel nodig", zei Souness, die ook vijf landstitels met Liverpool won.



Pogba was bijna hersteld van een enkelblessure toen ook in Engeland het voetbal werd stilgelegd na de uitbraak van het coronavirus. HIj werd de laatste maanden in verband gebracht met een terugkeer naar Juventus en een vertrek naar Real Madrid.