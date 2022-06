Pogba over aanbod United met weeksalaris van bijna 3,5 ton: ‘Speler graag behouden en dan niets bieden’

Te zien is hoe Pogba in gesprek is met zijn voormalige zaakwaarnemer Mino Raiola, die in mei overleed. Het onderwerp is het aflopende contract van de middenvelder bij Manchester United. De club had hem een aanbod gedaan om langer te blijven, maar in de ogen van de Fransman was dat het niet waard om bij te tekenen. Pogba vertrekt transfervrij uit Manchester en keert waarschijnlijk terug naar Juventus, waar hij eerder ook al speelde.