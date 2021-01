Pogba ook tegen Fulham matchwinner voor koploper Manchester United

Samenvatting Advocaat blijft puzzelen aan zijn voorhoede: ‘Als Pratto geen ballen krijgt heb je weinig aan hem’

21:31 Ook na de winterstop gaat het bij Feyenoord vooral over de spitspositie. Had trainer Dick Advocaat voor de jaarwisseling nauwelijks iets te kiezen voor die positie, inmiddels is er in kwantitatief opzicht bijna sprake van weelde.