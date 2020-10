Pogba klaagt The Sun aan: 'Klaar met nepnieuws’

Paty had cartoons van de profeet Mohammed aan leerlingen laten zien in een klasgesprek over vrijheid van meningsuiting op een school in de buurt van Parijs. De opmerkingen van Macron leidden afgelopen weekend tot protesten in landen waar de meerderheid van de inwoners uit moslims bestaat. In Syrië werden foto's van Macron verbrand. In de Libische hoofdstad Tripoli werden Franse vlaggen in brand gestoken.