Podolski haalt uit naar Köln-spelers die eigen fans beledigen: ‘Shirt niet waard’

Het gebeurde toen FC Köln op weg ging naar Borussia Mönchengladbach, waar de bezoekers zaterdag met 2-1 wonnen. Technisch directeur Horst Heldt was niet blij met het kleineren van de eigen aanhang. ,,Natuurlijk komt er een straf, waarschijnlijk een boete. Dat regelen wij intern. We zullen overwegen of we doneren voor liefdadigheidsdoelen”, zei Heldt.