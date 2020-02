Podium ver weg voor Leerdam, Kodaira wint tweede 500 meter

Takagi is nu vrijwel zeker van haar eerste wereldtitel op de sprintvierkamp. Ze heeft voor de afsluitende 1000 meter, later op zaterdag, een voorsprong van 1,61 seconden op Kodaira. De Russin Olga Fatkoelina staat derde in de tussenstand, met een achterstand van 2,20 op Takagi.



Jutta Leerdam is na drie afstanden de beste Nederlandse op de zesde plek. Die klassering bezette ze ook al na de eerste WK-dag. De 21-jarige rijdster reed zaterdag de zevende tijd (38,03). Leerdam moet op de 1000 meter 1,19 seconde goedmaken op nummer 3 Fatkoelina om het WK-podium nog te halen. Leerdam verbeterde zich flink in vergelijking met haar race op vrijdag (veertiende in 38,30). Vooral haar start en opening waren aanzienlijk sterker.



Jorien ter Mors zakte in het klassement van de vijfde naar de achtste plaats. De wereldkampioene sprint van 2018 reed zaterdag de twaalfde tijd (38,25). Ze was daarmee een fractie langzamer dan op vrijdag (twaalfde in 38,22).



Letitia de Jong reed dezelfde tijd als op vrijdag (38,18), goed voor de tiende plaats op zaterdag. De Nederlands kampioene daalde in de algemene rangschikking naar de negende plaats.