Podcast | ‘Zandvoort: moeilijk om er te komen, maar als je er bent, wordt het schitterend’

LIVE | Wijnaldum 26ste en Van de Beek op 28ste plek in verkiezing Gouden Bal

17:24 Virgil van Dijk maakt vanavond kans op de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer van de wereld verkozen door een jury van journalisten in samenwerking met het Franse tijdschrift France Football. Volg de verkiezing vanuit Theater du Chatelet in Parijs via ons liveblog.