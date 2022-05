Podcast | ‘Verstappen blijft hameren op het perfectioneren van de auto’

Het werd in die andere helft een 1-2 voor Red Bull en een zege voor Verstappen. Maar het weekend van Verstappen was weer niet een perfect weekend. ,,Red Bull is snel. Maar zoals ze dit seizoen presteren, daar waren ze vorig jaar met een dominante Mercedes niet mee weggekomen. Hij hamert het hele weekend op het voorkomen van de foutjes. Verstappen blijft benadrukken dat het beter moet. Dat is niet zo gek, want Ferrari heeft snelheid en stiekem komt Mercedes er ook aan.’’

Nyck de Vries

Vrijdag was een mooie dag voor Nyck de Vries. De Nederlander maakte bij de vrije training zijn debuut in de Formule 1 in een Williams. ,,Op vrijdag is iedereen enthousiast over Nyck de Vries. Zou gek zijn als ze dat niet waren bij Williams. En hij heeft het goed gedaan. Hij weet zich naast de baan ook uitstekend te presenteren. Maar een dag later zei Dave Robson, de technische topman van Williams, dat De Vries het goed had gedaan, maar hij is niet de enige capabele coureur. Dat had je liever niet willen horen.’’