Podcast | Overleeft de Formule 1 deze coronacrisis wel?

Russische sporters gestraft om schending antidoping­re­gels

8:10 Twee Russische sporters zijn in eigen land gestraft wegens het overtreden van de antidopingregels. Verspringer Dmitri Bobkov is voor twee jaar geschorst na een positieve dopingtest. Van atlete Alexandra Stepanova worden al haar resultaten na 15 november 2018 geschrapt, omdat ze heeft samengewerkt met een trainer die was geschorst wegens doping. Het Russische antidopingbureau Rusada maakte de sancties bekend.