Podcast | ‘Max Verstappen is een trofeeënpakker’

Vrije doorgang voor titelverde­dig­ster Osaka in New York

1 september Naomi Osaka heeft zonder te spelen de derde ronde van de US Open bereikt. De titelverdedigster zag haar opponente Olga Danilovic zich voor de wedstrijd terugtrekken om ‘medische redenen’. Daardoor is Osaka, als derde geplaatst in New York, automatisch door.