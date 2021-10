Podcast | ‘Kampioenschap lijkt wel een verboden woord’

Max Verstappen verraste vriend en vijand door er met de zege in Amerika vandoor te gaan. Austin was toch Mercedesland, het terrein van Lewis Hamilton. Maar de Brit moest zijn meerdere erkennen in Verstappen die daarmee zijn koppositie verstevigde in het WK Klassement. Over de Grand Prix van Amerika praat presentator Etienne Verhoeff met AD F1 watcher Arjan Schouten vanuit Austin in een nieuwe Pitstop.

,,Spannend, close, bloedstollend... ik ben wel een beetje door mijn synoniemen heen”, verzucht Schouten. ,,Al valt wel op dat niemand bij Red Bull of Mercedes het woord kampioenschap in de mond neemt. Het lijkt wel een verboden woord. Zelfs Helmut Marko, die nooit wegloopt voor een spannende uitspraak in de pers, is voorzichtig.”

En dat komt vooral door de onvoorspelbaarheid van het seizoen. ,,Het zijn dagkoersen momenteel. Het swingt heen en weer als een jojo. Voordat we naar Amerika gingen was alles kansrijk voor Red Bull. Na de vrijdagtraining was het niks, op zaterdag ging alles weer naar Red Bull en zondag... het gaat echt alle kanten op. Voor Mercedes was het ook een verwarrend weekend. Ze kwamen met vertrouwen hierheen. Ze draaien een perfecte vrijdag en waar Red Bull tempo won in het weekend, leken ze dat bij Mercedes te verliezen. Aan de andere kant, we praten er nu over maar had die Grand Prix twee rondjes langer geduurd, dan had Hamilton hem gewonnen.”

Verstappen en Hamilton. Ze bepalen het seizoen. Ze bepalen het nieuws in de Formule 1 dit jaar. Schouten: ,,Er zijn nog maar drie coureurs die wereldkampioen kunnen worden. Zover staan ze voor op de rest van het veld met nog vijf races te gaan. In theorie kan zelfs Valtteri Bottas zelfs nog kampioen worden. Maar het gaat tussen Max en Lewis.”

Verder bespreken Schouten en Verhoeff de gekte in Amerika rondom een Grand Prix. Is het nu een raceweekend of een muziekfestival? Het feit dat Max Verstappen niet meewerkt aan Drive to Survive? En is Amerika nu definitief in de ban van F1 of valt het mee?

Volledig scherm De Formule 1-podcast © EPA, DPG Media