Podcast | ‘Hetzelfde presteren als Schumi, daar durfde Hamilton niet eens aan te denken’

samenvatting Hamilton evenaart Schumacher met 91ste GP-zege, Verstappen tweede na vermakelij­ke race

17:27 Uitgerekend in Duitsland evenaarde Lewis Hamilton vandaag Michael Schumacher. Na zijn overwinning op de Nürburgring delen beide kampioenen het record van het meeste aantal zeges in de Formule 1: 91. Max Verstappen werd achter de wereldkampioen knap tweede in de Eifel, voor de verrassende Daniel Ricciardo.