Podcast | 'Het is toch een teken van stress en nervositeit bij Charles Leclerc’

,,Verstappen pakte alles in Italië en onbedreigd. Het was een gigantische ommezwaai. Alles wat Ferrari in Australië had, lag nu bij Verstappen”, beschouwt Abbenhuijs. ,,Verstappen haalde na afloop vooral de juiste keuzes aan. Hij durfde nog niet te zeggen dat de auto beter was ten opzichte van Ferrari. Maar ze hebben met de bandenstrategie, de pitstops, in de kwalificatie steeds de goede beslissingen gemaakt. Een teamprestatie.”