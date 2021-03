Podcast | ‘Het grote downplayen in Formule 1 is eindelijk voorbij’

In de nieuwe aflevering van ‘Pitstop’, de Formule 1-podcast van AD Sportwereld, blikken Etienne Verhoeff en Arjan Schouten vooruit op de eerste GP in Bahrein. En ze bellen met Rik Spekenbrink, die al in Bahrein zit. ,,Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geweldig seizoen.”

Bijna is het voorbij, het ‘grote afwachten’. De testdagen zijn geweest, tijd voor de echte actie op het asfalt in Bahrein. De hoogste tijd, want er is nu wel genoeg gefilosofeerd over wie de beste auto heeft. Volgens Mercedes is Red Bull Racing favoriet, bij Red Bull wijzen ze naar Mercedes. ,,Wie moet je nou geloven, hè?”, vraagt Schouten zich af.

,,Het is natuurlijk een beetje een belachelijke downplay-competitie geworden”, ziet hij. ,,Hoort allemaal bij het spelletje, natuurlijk. En het is ergens ook wel logisch, hè. Dat Max Verstappen zegt: ‘Hoe kunnen wij nu de favoriet zijn na zeven titels van Mercedes? Historisch gezien kan je toch alleen maar zeggen dat Mercedes gewoon weer de favoriet is, hoe goed de winter van Red Bull ook geweest is.”

,,Heeft Mercedes misschien een beetje verstoppertje gespeeld?”, vraagt Verhoeff zich hardop af. Het zou zomaar kunnen, denkt hij. In Bahrein volgt het antwoord. ,,Maar hebben ze dat gedaan dan was het wel Oscar-waardig geacteerd’‘, meent Schouten. ,,Of toch zeker Netflix-waardig.”

Vanuit Bahrein laat Rik Spekenbrink weten dat ook daar maar één vraag leeft. ,,Hoe spannend gaat dit seizoen worden, met de strijd tussen Verstappen en Hamilton? Het wordt tijd dat er nu geracet wordt. Tijd voor antwoorden.”

En ook gaat het in de nieuwe podcast nog even over de vraag wat nou een mooier verhaal is voor Formule 1 in 2021. Een historische achtste titel? Of de val van King Lewis Hamilton en een machtsovername. ,,Dat tweede maakt het natuurlijk dramatischer’‘, vindt Verhoeff. ,,Ik neig ook naar het tweede scenario’‘, besluit Schouten. ,,Een loopbaan is voor mij completer als je als winnaar ook nog mag laten zien hoe groots je kan verliezen.”

