Podcast Formule 1 | Zo financiert Zandvoort de Dutch Grand Prix

Leo Sauer (17) stijgt na veelbelo­ven­de start met stip in de rangorde van buitenspe­lers bij Feyenoord

Een helft tegen Willem II, dat was volgens de technische staf van Feyenoord voldoende voor de man die zondag de kampioen redde door de 2-2 te maken tegen Sparta. Maar ook in dat helftje in een oefenwedstrijd liet Leo Sauer (17) zich weer nadrukkelijk zien.