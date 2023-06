Podcast Formule 1 | ‘Verstappen hoeft zich geen enkele zorgen te maken dit seizoen’

Raemon Sluiter ziet Elina Svitolina doorstoten naar kwartfina­les op Roland Garros

Elina Svitolina is doorgedrongen tot de kwartfinales op Roland Garros. De 28-jarige tennisster uit Oekraïne was met 6-4, 7-5 te sterk voor Daria Kasatkina uit Rusland. Svitolina stuit in de kwartfinale op de Amerikaanse Sloane Stephens of op de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus, die vanavond nog tegenover elkaar staan op het gravel in Parijs.