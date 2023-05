Podcast Formule 1 | ‘Past het nou bij de koning van de sport om iemand ‘dickhead’ te noemen?’

Na vier weken werd er eindelijk weer gereden in de Formule 1, en met een nieuw sprintformat. Er werd veel over gesproken vooraf, maar aan het einde van het weekend was wel de conclusie dat er niet veel bijzonders gebeurde. Over de grand prix in Bakoe praten Etienne Verhoeff en F1-watcher Marijn Abbenhuijs na in een nieuwe Pitstop Podcast.

,,Het was een weekend van controverse tussen George Russell en Max Verstappen. Geen goed weekend voor Nyck de Vries. En er was veel discussie over het sprintformat. Maar het werd, zoals Verstappen al had gezegd, een voorspelbaar weekend. Na de sprintrace wist je hoe de verhoudingen waren voor de grote race", blikt Abbenhuijs terug op vier dagen Bakoe.

De controverse haalde tussen Verstappen en Russell haalde zaterdag in ieder geval goed het nieuws. ,,Past het nou bij de koning van de sport om iemand een dickhead en little princess te noemen?”, vraagt Abbenhuijs zich af. ,,Maar dit hoort ook bij de Formule 1. Het is een sport met grote risico’s en er zijn in het verleden wel ergere dingen gezegd door de groten in die sport.”

Voor Nyck de Vries was het een slecht weekend. Geen punten. Drie keer een fout van de Nederlander en een teamgenoot in de punten. ,,Voor De Vries was het een dramatisch weekend. Misschien vraagt hij wel te veel van zichzelf. Na de race was De Vries ook weer enorm hard voor zichzelf. Niemand verwacht nog iets van hem. Nu moet hij dit achter zich laten en komend weekend in Miami er weer staan. Dat is mentaal heel moeilijk lijkt me.”

Beluister de hele podcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Ertienne Verhoeff en Marijn Abbenhuijs. © Maarten Visser