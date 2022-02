Podcast Formule 1 | ‘Max Verstappen zou waarschijnlijk ook zijn gaan twijfelen aan de eerlijkheid van het systeem’

Het moment waar de Formule 1-fans op zaten te wachten, vond afgelopen week plaats: Lewis Hamilton doorbrak het stilzwijgen. Dat hij door zou gaan als coureur werd wel duidelijk de laatste weken, maar wat wilde de Brit nog kwijt over die laatste race? In Pitstop bespreken presentator Etienne Verhoeff en F1-watcher Arjan Schouten de ‘terugkeer’ van Hamilton. Net als het vertrek van Michael Masi als wedstrijdleider.

Schouten blikt terug op de perspresentatie van Mercedes. ,,Hij liet weten dat hij flink heeft nagedacht over zijn toekomst als Formule 1 coureur. Wil je alles nog in het teken stellen van de sport? Daar denkt hij na een seizoen wel vaker over na. Maar Hamilton gaf toe dat daar dit jaar een extra factor bij kwam: Abu Dhabi.” Maar Hamilton verzekerde ook dat hij sterker terugkomt dan ooit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De FIA was de laatste maanden ook zoet met vergaderen over de toekomst. Mede door de beslissing van wedstrijdleider Michael Masi in Abu Dhabi in die beruchte slotronde. ,,De positie van Masi was onhoudbaar na Abu Dhabi. Die had nooit meer in het voor- en nadeel van Mercedes of Red Bull kunnen fluiten als scheidsrechter zonder dat er verwezen wordt naar Abu Dhabi. Je hebt het mooiste kampioenschap in decennia gehad, maar er wordt vooral over de rol van Masi gesproken. Dan heb je je eigen ontslagbrief geschreven.”

De oplossing van de FIA voor komend seizoen: twee wedstrijdleiders, die rouleren, en een ‘VAR’ in een remote control room. ,,De intentie is dat we na de finish glashelder weten wie er heeft gewonnen. Maar het gevaar van zo’n control room is meer ogen die kijken naar een situatie en dus meer verschillende meningen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het probleem is toch geweest dat de regels niet genoeg duidelijkheid bieden?”, stelt Verhoeff. Schouten: ,,Het regelboek in de Formule 1 is zo dik als alle boeken bij elkaar. En je voert nu allemaal zaken in, alleen maar omdat je niet durft toe te geven als sport dat het vorig seizoen fout is gegaan. Dat is best wel zuur toch?”

Pitstop is er dit Formule 1-seizoen elke zondag tijdens het raceseizoen. Volgende week zondag is er een nieuwe aflevering en worden de eerste testdagen besproken in Barcelona. Je beluistert Pitstop via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Bekijk hieronder onze video’s over Formule 1.

Volledig scherm Formule 1-podcast Pitstop © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.