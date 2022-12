Podcast Formule 1 | ‘Max en Nyck in 2025 op 1 en 2 in Zandvoort, dat moet de focus zijn’

Wordt het nog meer dominantie van Red Bull? Wat kunnen we verwachten van Nyck de Vries? Ook Dakar 2023 wordt besproken. Tim en Tom stappen op 31 december weer in de auto voor een nieuw avontuur in Saudi-Arabië. ,,Ik denk dat wij de beste combi zijn die je kan hebben voor Dakar", zegt Tom Coronel. ,,We zijn broers. We weten dat we elkaar nodig hebben. We zijn scherp naar elkaar. We hebben wel eens discussie, maar dan zeggen we ook: nu is het afgelopen.”